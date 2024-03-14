Жительницу Мариуполя задержали по подозрению в шпионаже, сообщает ФСБ.По данным ведомства, подозреваемая собирала информацию о местах расположения подразделений Минобороны России и передавала ее украинским спецслужбам в соцсетях.
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