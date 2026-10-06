Во Владимирской области оперативники выявили факт мошенничества, в результате которого энергосбытовой компании причинен ущерб на сумму свыше 8 млн рублей

Сотрудниками УФСБ России по Владимирской области при содействии УЭБиПК УМВД России по Владимирской области и ОМВД России «Петушинский» выявлен факт мошенничества, в результате которого энергосбытовой компании причинен ущерб на сумму свыше 8 млн рублей.