Состоялся анонс Mortal Shell 2 — продолжения зрелищного боевика про беспощадное и...

Состоялся анонс Mortal Shell 2 — продолжения зрелищного боевика про беспощадное избиение уродливых монстровРазработчики из Cold Symmetry совместно с издательством Playstack анонсировали Mortal Shell 2 — продолжение ролевого боевика с жестокими и стремительными сражениями в декорациях безнадёжно разрушенного мира.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)