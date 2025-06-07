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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Состоялся анонс Mortal Shell 2 — продолжения зрелищного боевика про беспощадное и...

Состоялся анонс Mortal Shell 2 — продолжения зрелищного боевика про беспощадное и...

Состоялся анонс Mortal Shell 2 — продолжения зрелищного боевика про беспощадное избиение уродливых монстровРазработчики из Cold Symmetry совместно с издательством Playstack анонсировали Mortal Shell 2 — продолжение ролевого боевика с жестокими и стремительными сражениями в декорациях безнадёжно разрушенного мира.

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