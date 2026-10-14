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Володин поручил разобраться с превышением уровня роста тарифов ЖКХ в регионах

Володин поручил разобраться с превышением уровня роста тарифов ЖКХ в регионах

Володин потребовал разобраться в причинах значительного повышения тарифов ЖКХ в отдельных регионах. Он также предложил рассмотреть возможность отказа от концессий в коммунальной сфере в пользу государственных предприятий.

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