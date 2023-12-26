НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FTimes

96 подписчиков

Вирус «Зомби» среди оленей в США — угроза для человечества?

Вирус «Зомби» среди оленей в США — угроза для человечества?

Вирус «Зомби» среди оленей в США — угроза для человечества? Елена Галицкая25 декабря 2023 года Daily Mail опубликовал информацию о новом и опасном вирусе, который распространился среди поголовья оленей в Соединенных Штатах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх