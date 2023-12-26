Вирус «Зомби» среди оленей в США — угроза для человечества? Елена Галицкая25 декабря 2023 года Daily Mail опубликовал информацию о новом и опасном вирусе, который распространился среди поголовья оленей в Соединенных Штатах.
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