Сборы для специалистов по профессиональной подготовке прошли в столичном главке Росгвардии

В Главном управлении Росгвардии по городу Москве провели учебно-методические сборы с должностными лицами подразделений вневедомственной охраны, ответственными за профессиональную служебную и физическую подготовку.
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