Питер Кёниг: Крах Всемирной организации здравоохранения — начало Золотого века человечества

Президент Трамп избавляет американцев от прививок и требует покончить с ВОЗ Питер Кёниг Фото: Zuma/TASS После официальной инаугурации президент Трамп подписал около 200 указов, которые не требуют одобрения Конгресса.
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