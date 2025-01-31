УАЗ выпустил первые пикапы Sollers, произведенные по полному циклу

Полный производственный цикл, помимо непосредственно сборки, включает сварку и окраску. Для этого на Ульяновском заводе ввели в эксплуатацию 130-метровую сварочную линию и линию сборки шасси, а также модернизировали окрасочное и сборочное производства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии