Грибники нашли в лесах Подмосковья как съедобные, так и опасные виды грибов

В подмосковных лесах можно найти много разных грибов, но важно помнить о правилах безопасности. Опытные грибники советуют собирать только те виды, которые хорошо известны, и избегать сомнительных экземпляров.
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