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В Новосибирске опубликовали онлайн-карту подключенных к отоплению зданий

В Новосибирске опубликовали онлайн-карту подключенных к отоплению зданий

Отопительный сезон в мегаполисе уже стартовал для 12 детских садов и нескольких медучреждений.В Новосибирске отопительный сезон для большинства жилых домов и учреждений ещё не начался, но есть исключения.

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