В этой статье Андрей Курпатов отвечает на на вопросы как избавиться от депрессии и тревоги? Как правильно думать о своих проблемах? А также рассказывает о золотом правиле счастливой жизни.
Как решать свои проблемы? Золотое правило счастливой жизни
Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
Тигру помогают выживать зубы , когти ...Человек выживает и живет с помощью ума... Ум -это инструмент решения жизненных задач , средство решения проблем...У кого есть УМ , сам отлично решает свои проблемы...У кого ума нет -тому умные статьи не помогут.
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10 час.
Аленка 666
Легко только на словах, а когда зарплаты еле на еду хватает, а чтобы выжить, надо на 12 000 лекарства купить, то как их обесценить? Богатому бедного никогда не понять
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9 час.
АМ
Алиса Майская
Очередной неуч дает "бесценные советы".
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6 час.
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