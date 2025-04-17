Психолог
ПсихологияОтношенияСексЮморЖизньЖенщиныМужчиныРодители
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Психолог

45 365 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алиса Майская
    Простите, Вы бы погуглили хоть, что такое "паранойя".САМООЦЕНКА: Как п...
  • Алиса Майская
    Здоровая самооценка- не низкая и не высокая, она адекватная. Самооценку в детстве формируют не только родители, но и ...САМООЦЕНКА: Как п...
  • Алиса Майская
    Очередной неуч дает "бесценные советы".Как решать свои п...

Как решать свои проблемы? Золотое правило счастливой жизни

Как решать свои проблемы? Золотое правило счастливой жизни

В этой статье Андрей Курпатов отвечает на на вопросы как избавиться от депрессии и тревоги? Как правильно думать о своих проблемах? А также рассказывает о золотом правиле счастливой жизни.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВА
Владимир Акулов
Тигру  помогают  выживать  зубы  ,  когти ...Человек  выживает  и  живет  с  помощью  ума...  Ум  -это  инструмент  решения  жизненных  задач , средство  решения  проблем...У  кого  есть    УМ    ,  сам  отлично  решает  свои  проблемы...У  кого  ума  нет  -тому  умные  статьи  не  помогут.
Ответить
10 час.
Аленка 666
Легко только на словах, а когда зарплаты еле на еду хватает, а чтобы выжить, надо на 12 000 лекарства купить, то как их обесценить? Богатому бедного никогда не понять
Ответить
9 час.
АМ
Алиса Майская
Очередной неуч дает &quot;бесценные советы&quot;.
Ответить
6 час.
наверх