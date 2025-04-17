Как решать свои проблемы? Золотое правило счастливой жизни

Тигру помогают выживать зубы , когти ...Человек выживает и живет с помощью ума... Ум -это инструмент решения жизненных задач , средство решения проблем...У кого есть УМ , сам отлично решает свои проблемы...У кого ума нет -тому умные статьи не помогут.

Аленка 666

Легко только на словах, а когда зарплаты еле на еду хватает, а чтобы выжить, надо на 12 000 лекарства купить, то как их обесценить? Богатому бедного никогда не понять