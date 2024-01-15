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Самир Хотко: Черкесы на Ближнем Востоке в Османскую эпоху

Самир Хотко: Черкесы на Ближнем Востоке в Османскую эпоху

Самир Хотко: Черкесы на Ближнем Востоке в Османскую эпоху . Лоуренс Олифант и Гертруда Белл свидетельствуют Лоуренс Олифант, побывавший как в Черкесии, так и позднее среди черкесских поселенцев Кунейтры, писал: «Черкесы имеют настолько устрашающую репутацию, что любое посягательство на их безопасность, даже со стороны турок, имело крайне неприятные последствия; но я знаю не много народов, которые обладают столь благородными качествами».

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