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Царьград

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Mash: русские туристы начали голодовку на круизе в Антарктику

Mash: русские туристы начали голодовку на круизе в Антарктику

Пассажиры круизного лайнера SH Diana объявили голодовку из-за поломки двигателя.Русские пассажиры круизного лайнера SH Diana, державшего путь в Антарктиду начали голодовку из-за поломки судна и последовавшего за ним отказа экипажа вести их до конечной точки маршрута.

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