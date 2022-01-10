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«Это как если взял билет на концерт Васко Росси, а петь вышла Ориетта Берти. Жизнь проживается не без проблем, а вопреки проблемам». Михайлович об отсутствии игроков из-за ковида

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович высказался о том, что его команда будет вынуждена провести матч против «Кальяри» в 21-м туре Серии А без 11 игроков основного состава.

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