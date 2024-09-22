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Сокровенная ностальгия, о чем могут рассказать стены заброшенных советских квартир

Сокровенная ностальгия, о чем могут рассказать стены заброшенных советских квартир

Интерьеры наших квартир часто подолгу хранят в себе следы жизни предыдущих владельцев. Речь может идти о старых дверных ручках, разрисованных детьми плинтусах или даже о так и не разобранной до конца с момента переезда антресоли.

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