Метеоролог Кислов рассказал о необычных погодных явлениях

На заседании экспертного медиаклуба «Аргументов и фактов» «АиФ.Медиа», где обсуждались глобальные изменения климата и их влияние на Россию, заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Александр Кислов отметил, что из-за идущего потепления изменился характер осадков: периоды засухи всё чаще чередуются с обильными дождями, а зимой - со снегопадами.