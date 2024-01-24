Метеоролог Кислов рассказал о необычных погодных явлениях

На заседании экспертного медиаклуба «Аргументов и фактов» «АиФ.Медиа», где обсуждались глобальные изменения климата и их влияние на Россию, заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Александр Кислов отметил, что из-за идущего потепления изменился характер осадков: периоды засухи всё чаще чередуются с обильными дождями, а зимой - со снегопадами.
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