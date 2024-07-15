Российских ритейлеров захлестнула волна «потребительского экстремизма»

Возможности торговых сетей и отдельных граждан несопоставимы, поэтому в России принят и действует «Закон о защите прав потребителей», воспользоваться которым можно, если был приобретен некачественный товар.
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