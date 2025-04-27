OnePlus 13R обновляется для улучшения зарядки и передачи файлов на Mac

На китайском рынке появился новый OnePlus 13T, о преимуществах которого говорят как о необычайно компактном для премиального Android-смартфона дисплее с диагональю ~6,3 дюйма, аккумуляторе, который в результате кажется непропорционально огромным, и обходной зарядке.