Армения не сможет отказаться от российской базы до 2044 года

Армения не сможет в одностороннем порядке отказаться от 102-й российской военной базы, которая находится в Гюмри, до 2044 года, выяснили «Известия», изучив договор между Российской Федерацией и Республикой Армения о российской военной базе на территории Республики Армения от 1995 года.
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