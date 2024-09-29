Белорусские силовики поймали члена ОПГ, которая угрожала убийством дочери смоленского предпринимателя

Разными путями преступная группа пыталась «отжать» у коммерсанта бизнес, в ход пошло давление на родных и сотрудников Ещё один участник ОПГ, которая оказывала давление на смоленского владельца управляющих компания, был задержан в Орше (Республика Беларусь).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии