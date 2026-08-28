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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Это не значит, что интереса нет». Владелец «Кракен» Саманта Холлоуэй остается единственным публичным претендентом на новый клуб НБА в Сиэтле

Возвращение НБА в Сиэтл остается под вопросом. Лига активно собирает заявки на «Лас-Вегас» и при этом намерена отложить вопрос со вторым клубом до выбора владельцев первого.

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