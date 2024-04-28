Клубника 100 рублей: цены на рынке курорта Краснодарского края

Клубника 100 рублей: цены на рынке курорта Краснодарского краяКорреспондент «Живой Кубани» прогулялся по Центральному рынку Новороссийска, изучил цены на местные ягоды, овощи и зелень, а также пообщался с продавцами и покупателями.
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