Госдума сообщила: обновление правил донорства с 1 января 2027 года

С 1 января 2027 года в России начнут действовать новые правила донорства крови. Изменения затронут временные и постоянные противопоказания.
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