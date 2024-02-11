Фонари, драконы и еда: как москвичи отмечают Китайский Новый год

Китайский Новый год в Москве уже отмечают второй день. Праздник состоялся в ночь на 10 февраля. В честь 75-летия со дня установления китайско-российских дипломатических отношений в нашей столице организовали фестиваль.
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