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Отец Задорова: «Никита ревностно относится к тому, что Андерссон играет по 28 минут, а его выпускают на 15»

В нынешнем сезоне Никита Задоров набрал 5 (1+4) очков в 12 играх НХЛ при показателе полезности «минус 6», 12 минутах штрафа и среднем игровом времени 18:12.

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