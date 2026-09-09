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Путин оценил развитие туризма на родине своих предков

Путин оценил развитие туризма на родине своих предков

Владимир Путин оценил активное развитие туризма в Верхневолжье на встрече с Виталием Королевым 8 сентября.

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