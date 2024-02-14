FT: Делегация законодателей США на следующей неделе посетит Тайвань

Газета Financial Times информировала о планах председателя специального комитета по Коммунистической партии Китая в палате представителей американского конгресса Майка Галлагера вместе с делегацией законодателей посетить Тайвань.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии