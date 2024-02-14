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FT: Делегация законодателей США на следующей неделе посетит Тайвань

FT: Делегация законодателей США на следующей неделе посетит Тайвань

Газета Financial Times информировала о планах председателя специального комитета по Коммунистической партии Китая в палате представителей американского конгресса Майка Галлагера вместе с делегацией законодателей посетить Тайвань.

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