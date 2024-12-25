Чернышенко: учителя будут получать денежное вознаграждение за успехи учеников

Сейчас ведется работа с Федеральной налоговой службой Учителя будут получать денежное вознаграждение за успехи своих учеников, данную инициативу пропишут в Стратегии развития образования, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.
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