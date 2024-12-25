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Петербургский дневник

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Чернышенко: учителя будут получать денежное вознаграждение за успехи учеников

Чернышенко: учителя будут получать денежное вознаграждение за успехи учеников

Сейчас ведется работа с Федеральной налоговой службой Учителя будут получать денежное вознаграждение за успехи своих учеников, данную инициативу пропишут в Стратегии развития образования, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

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Комментарии
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ИИ
Иван Иванов
Ну всё.Кранты образованию будут.....
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16 час.
ЛС
Лидия Санникова
Оценки натянут: особенно мигрантам. Идиоты.
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14 час.

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