Российские компании будут заранее покупать ещё не созданные отечественные чипы — Минпромторг готовит новую стратегию развития российской микроэлектроники

Ключевое новшество новой стратегии — офтейк-контракты Минпромторг вместе с российскими производителями и разработчиками готовит новую стратегию развития микроэлектронной промышленности, сообщает «Коммерсантъ».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым