Задержанный замглавы управления МЧС Кубани владеет зданием со службой судебных приставов

Задержанный замглавы управления МЧС Кубани владеет зданием со службой судебных приставовЗадержанный недавно на рабочем месте замглавы ГУ МЧС по Кубани Сергей Симоненко, оказывается, был еще и заметным игроком на рынке недвижимости.
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