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Течение газа мимо тупых тел

Течение газа мимо тупых тел

Прокачка газа в Европу по трубопроводу Ямал-Европа прекратилась — это данные газотранспортного оператора Gascade.

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Владимир Лисуков
Никогда не было и вот опять. Веселится народ, что к ним газ не идёт.
Elena Zginnik
скопом и вешаться веселей...
Владимир Лисуков
Если бы они повесились. Они мечтают всех нас перевешать, за исключением предателей.
Elena Zginnik
ручонки у них коротки,они могут только языком словоблудить против России и заниматься анусолизингом у англосаксов...
Коршунов
А мимо огромного количества наших российских тел тоже течет газ и не только газ мимо.Есть у нас в специфические тела к которым течет все, бабло за реализацию этого самого газа и др. сырья. Течет на их забугорные банковские счета, в офшоры, на яхты гораздо большего размера чем крейсер "Аврора", на комфортабельные личные самолеты, на недвижимость, на проституток и прочие жизненно необходимые причиндалы.
Boris Max
И ты не в потоке. А жаба твоя плачет.
Vasily Golov
Польша так усердно говорила об отказе от российского газа.Сбылась мечта.Не сбылась мечта постройки газопроводу по дну Балтийского моря до Норвегии.Закончился контракт на транзит газа через Польшу в Европу. Молдавия подписала контракт с Газпромом на 5 лет.Цена пока 450$ 1 тыс куб.м.90% домов получили отопление.Украина не годует по этому шагу Молдавии и Венгрии.Сербия получает газ по цене 270 $.Спотовая цена в Европе в районе 900$.
Самков Валерий
Молдавия получала газ по $149 и накопила долг $709 млн. Который не собиралась возвращать, мотивируя, что это долг Приднестровья. По новому контракту газ будет получать по предоплате, по цене в 3 раза больше. При этом долг свой обязалась гасить, согласно утверждённого графика. Доп объёмы, придётся докупать по СПОТовым ценам. Если захочет помочь тем, кого благодарила.
Vasily Golov
Со слов вице-президента Молдавии известно, что в ноябре цена российского газа для страны составит 450 долларов, а в декабре уже 400 долларов по новому контракту.Далее по формуле и цене нефти.Стороны отметили необходимость проведения аудита долга АО «Молдовагаз» за газ, который поставлял «Газпром» потребителям с правого берега Днестра ($709 млн с учетом пени). Приднестровье расположена на левом берегу Днестра.от оплаты за Приднестровье власти Молдавии категорически отказываются.
Юрий Голенков
Халявщики, гнилушки, тупое жлобьё. За такое национальное достояние должны платить высокую цену. Быть самими собой - это очень дорого.
Valentina Fortuna
sandu verit nelzja.ne nado im skidki.pust berut v sha.

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