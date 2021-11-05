Течение газа мимо тупых тел

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаТечение газа мимо тупых тел Прокачка газа в Европу по трубопроводу Ямал-Европа прекратилась — это данные газотранспортного оператора Gascade.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир ЛисуковНикогда не было и вот опять. Веселится народ, что к ним газ не идёт.Elena Zginnikскопом и вешаться веселей...Владимир ЛисуковЕсли бы они повесились. Они мечтают всех нас перевешать, за исключением предателей.Elena Zginnikручонки у них коротки,они могут только языком словоблудить против России и заниматься анусолизингом у англосаксов...ККоршуновА мимо огромного количества наших российских тел тоже течет газ и не только газ мимо.Есть у нас в специфические тела к которым течет все, бабло за реализацию этого самого газа и др. сырья. Течет на их забугорные банковские счета, в офшоры, на яхты гораздо большего размера чем крейсер "Аврора", на комфортабельные личные самолеты, на недвижимость, на проституток и прочие жизненно необходимые причиндалы.Boris MaxИ ты не в потоке. А жаба твоя плачет.VGVasily GolovПольша так усердно говорила об отказе от российского газа.Сбылась мечта.Не сбылась мечта постройки газопроводу по дну Балтийского моря до Норвегии.Закончился контракт на транзит газа через Польшу в Европу. Молдавия подписала контракт с Газпромом на 5 лет.Цена пока 450$ 1 тыс куб.м.90% домов получили отопление.Украина не годует по этому шагу Молдавии и Венгрии.Сербия получает газ по цене 270 $.Спотовая цена в Европе в районе 900$.Самков ВалерийМолдавия получала газ по $149 и накопила долг $709 млн. Который не собиралась возвращать, мотивируя, что это долг Приднестровья. По новому контракту газ будет получать по предоплате, по цене в 3 раза больше. При этом долг свой обязалась гасить, согласно утверждённого графика. Доп объёмы, придётся докупать по СПОТовым ценам. Если захочет помочь тем, кого благодарила.VGVasily GolovСо слов вице-президента Молдавии известно, что в ноябре цена российского газа для страны составит 450 долларов, а в декабре уже 400 долларов по новому контракту.Далее по формуле и цене нефти.Стороны отметили необходимость проведения аудита долга АО «Молдовагаз» за газ, который поставлял «Газпром» потребителям с правого берега Днестра ($709 млн с учетом пени). Приднестровье расположена на левом берегу Днестра.от оплаты за Приднестровье власти Молдавии категорически отказываются.Юрий ГоленковХалявщики, гнилушки, тупое жлобьё. За такое национальное достояние должны платить высокую цену. Быть самими собой - это очень дорого.Valentina Fortunasandu verit nelzja.ne nado im skidki.pust berut v sha.Комментировать
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