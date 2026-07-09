Антимракобес: н...
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Силой мысли: что суёт нам в голову Илон Маск? Лекция Алексея Паевского

Силой мысли: что суёт нам в голову Илон Маск? Лекция Алексея Паевского

Слияние с Интернетом от Илона Маска и крыса Пифия с искусственным интеллектом: что у них общего? Технология интерфейсов «мозг-компьютер»! Помимо медийного хайпа, у этой очень молодой технологии есть много весьма реальных приложений: от помо﻿щи парализованным людям до улучшения возможностей мозга.

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