Силой мысли: что суёт нам в голову Илон Маск? Лекция Алексея Паевского

Слияние с Интернетом от Илона Маска и крыса Пифия с искусственным интеллектом: что у них общего? Технология интерфейсов «мозг-компьютер»! Помимо медийного хайпа, у этой очень молодой технологии есть много весьма реальных приложений: от помощи парализованным людям до улучшения возможностей мозга.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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