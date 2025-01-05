Energocom: 6 января ожидается увеличение потребления электроэнергии

После субботы и воскресенья, когда обычно фиксируется более низкое потребление электроэнергии, на 6 января прогнозируется увеличение потребления на 14% по сравнению с воскресеньем и примерно на 3% по сравнению с пятницей, 3 января.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии