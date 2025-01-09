Законодательная инициатива о начале процесса присоединения Армении к ЕС, которую предстоит рассмотреть республиканскому парламенту, одобрена кабмином страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее постановление правительства республики.
Кабмин Армении поддержал законопроект о присоединении к ЕС
Комментарии
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Eduard
Ещё бы.Пример с Украиной только Грузию научил,но не глупых армян!
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22 час.
Eduard
Скоро Армения полыхатт будит,их Европа попросит с Россией воевать.Во деюилов у власти,им мозгов нехватает,шашлыки заменили!
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22 час.
Betahon
Кабмин Армении точно объелся печеньков из Посольства сша!
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22 час.
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