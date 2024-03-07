Пленный боец рассказал об условиях содержания в ВСУ

Пленный боец Бугарь заявил об обморожении ног из-за условий содержания в ВСУ Пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Бугарь рассказал, что получил обморожение ног из-за плохих условий содержания в украинской армии.
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