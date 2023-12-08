Количество погибших в секторе Газе сотрудников БАПОР увеличилось до 133

Количество погибших в секторе Газа с начала обострения палестино-израильского конфликта сотрудников Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ к настоящему моменту увеличилось до 133.
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