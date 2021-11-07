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Появился аудиогид по «Новой Голландии». На экскурсии можно узнать, почему у острова такое название — и для чего на нем строили здания

По «Новой Голландии» теперь можно прогуляться с аудиоэкскурсией. Как рассказали представители проекта в своем инстаграме, у приложения Izi Travel появился аудиогид по острову.

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