Кучерова признали первой звездой дня в НХЛ

Стали известны имена трёх лучших хоккеистов игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Как сообщается на официальном сайте НХЛ, нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признан первой звездой дня.
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