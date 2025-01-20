«Татмедиа» и Минцифры ЛНР заключили соглашение о развитии сотрудничества

Во время командировки руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдара Салимгараева и генерального директора АО «Татмедиа» Шамиля Садыкова в ЛНР было подписано соглашения о развитии сотрудничества между Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» и Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Луганской Народной Республики.