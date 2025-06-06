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Царьград

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Врач Аграновский рассказал, как защититься от вируса Коксаки

Врач Аграновский рассказал, как защититься от вируса Коксаки

Вирусолог рассказал, как защититься от распространяющегося в Турции вируса КоксакиЕще больше туристов из России, отдыхающие в Турции, жалуются на распространение вируса Коксаки на курортах.

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