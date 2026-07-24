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12 лет молчания и сын, выбравший свой путь: как живут Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая

12 лет молчания и сын, выбравший свой путь: как живут Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая

Союз Андрея Кончаловского и Юлии Высоцкой часто называют одним из самых прочных в творческой среде. За внешней успешностью супругов скрывается общая боль, о которой они предпочитают не говорить публично.

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