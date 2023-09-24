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В Москве на трансформаторных подстанциях появились яркие граффити в честь педагогов

В Москве на трансформаторных подстанциях появились яркие граффити в честь педагогов

В этом году в столице 23 трансформаторные подстанции украсили красочными рисунками. Проект реализовали профессиональные художники с участием школьников и жителей районов, где находятся объекты, сообщили в Комплексе городского хозяйства Москвы.

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