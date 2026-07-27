Володин: враг терпит поражение по всей линии фронта

Враг терпит поражение по всей линии фронта, именно поэтому кровавый неонацистский киевский режим идет на все мыслимые и немыслимые преступления в попытках создать напряжение в нашем обществе и посеять панику, заявил Председатель Госдумы Вячеслав Володин.