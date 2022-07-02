Политический обозреватель Озмитель рассказала, как спецоперация отразилась на Киргизии

Когда в Киргизии пропали с полок магазинов масло, гречневая крупа и прочие производимые в Российской Федерации и Украине продукты питания, граждане страны переживали полноценную экономическую истерику, но на данный момент положение пришло в норму.
Когда в Киргизии пропали с полок магазинов масло, гречневая крупа и прочие производимые в Российской Федерации и Украине продукты питания, граждане страны переживали полноценную экономическую истерику, но на данный момент положение пришло в норму.
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