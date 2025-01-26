Трудно ли быть маленького роста? Ответ в 17 фотографиях…)

Думаем, среди наших читателей есть миниатюрные люди, так ведь?) Сегодня наша статья посвящена именно вам! Вашему небольшому росту и тем ситуациям, с которыми вы сталкиваетесь ежедневно! Давайте узнаем, трудно ли быть человек маленького роста… Ответ смотрите ниже! Всё в порядке, мне только достать… Вряд ли это её машина, она же даже не достаёт до .
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