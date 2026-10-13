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Снукерист.ру

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Northern Ireland Open: Марк Аллен намекает на возможное возвращение

Northern Ireland Open: Марк Аллен намекает на возможное возвращение

Бывший лидер мирового рейтинга по снукеру Марк Аллен, пропустивший начало сезона 2026-27, готовится вернуться на профессиональную арену на домашнем турнире Northern Ireland Open 2026, сообщает totallysnookered Марк Аллен (фото: WST)Все Новости турнира Квалификация - результаты, статистика Результаты, турнирная таблица Трансляции, расписание - второй раунд квалификации Трансляции, расписание - первый раунд квалификации Марк Аллен, похоже, готов возобновить свою профессиональную карьеру в снукере на турнире Northern Ireland Open 2026.

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