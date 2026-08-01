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Мошенники обманывают россиян, представляясь промоутерами известных компаний

Мошенники обманывают россиян, представляясь промоутерами известных компаний

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков Мошенники стали притворяться промоутерами крупных компаний. Они призывают заходить на фейковые сайты и скачивать приложения за "вознаграждения", сообщил 1 августа сенатор Артем Шейкин.

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