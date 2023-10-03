В Ленобласти контрактникам увеличили выплаты: сколько будут получать военные

Рассказываем о том, что известно об увеличении выплат военным-контрактникам в Ленобласти.Региональные единовременные выплаты военным в Ленобласти, кто отправился служить по контракту, увеличены до 505 тысяч рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии