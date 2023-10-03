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В Ленобласти контрактникам увеличили выплаты: сколько будут получать военные

В Ленобласти контрактникам увеличили выплаты: сколько будут получать военные

Рассказываем о том, что известно об увеличении выплат военным-контрактникам в Ленобласти.Региональные единовременные выплаты военным в Ленобласти, кто отправился служить по контракту, увеличены до 505 тысяч рублей.

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