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РФПИ и T&T Grouр поддержали выход компаний РФ и Вьетнама на рынки двух стран

РФПИ и T&T Grouр поддержали выход компаний РФ и Вьетнама на рынки двух стран

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и вьетнамская частная многопрофильная группа компаний T&T Group подписали соглашение о стратегическом партнерстве по объединению усилий для поддержки выхода российских и вьетнамских компаний на рынки двух стран.

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