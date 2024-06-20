РФПИ и T&T Grouр поддержали выход компаний РФ и Вьетнама на рынки двух стран

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и вьетнамская частная многопрофильная группа компаний T&T Group подписали соглашение о стратегическом партнерстве по объединению усилий для поддержки выхода российских и вьетнамских компаний на рынки двух стран.
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