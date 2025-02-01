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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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RPG без выбора и свободы: создатель Elder Scrolls планирует вернуть жанр к историчес...

RPG без выбора и свободы: создатель Elder Scrolls планирует вернуть жанр к историчес...

RPG без выбора и свободы: создатель Elder Scrolls планирует вернуть жанр к историческим корнямЖанр ролевых игр, от первых частей Fallout до современных шедевров, таких как Baldur’s Gate 3, безусловно, прошел значительный путь.

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